Preparato in polvere del sorbetto al limone di Sorbyfruit: richiamo per rischio chimico

di Manuela 17 Marzo 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Preparato in polvere del sorbetto al limone di Sorbyfruit a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 16 marzo 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 14 febbraio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato in polvere del sorbetto al limone, il marchio del prodotto è Sorbyfruit e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è General Fruit srl. Sull’allerta non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Granulati Italia SpA, con sede dello stabilimento in via B. Colleoni 10 a Boltiere (BG).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L20009458, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 gennaio 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di ossido di etilene nei semi di farina di carrube superante i limiti imposti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori sono invitati a non acquistare o consumare questo lotto del prodotto, portando indietro le confezioni al punto vendita di acquisto.