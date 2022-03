Preparato in polvere per sorbetto al limone di Sù: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio alcuni lotti del Preparato in polvere per sorbetto al limone di Sù a causa di un rischio chimico.

di Manuela 18 Marzo 2022

Ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Preparato in polvere per sorbetto al limone di Sù a causa di un rischio chimico. Anche in questo caso, come nel precedente richiamo, la data di pubblicazione delle allerte sul sito è quella del 17 marzo 2022, mentre sugli avvisi di richiamo le date effettive dei controlli sono quelle del 14 marzo 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato in polvere per sorbetto al limone, il marchio del prodotto è Sù e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex S.p.A. Sull’avviso non è riportato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Granulati Italia S.p.A., con sede dello stabilimento in via Bartolomeo Colleoni 10 a Boltiere (BG).

Questi sono i numeri di lotto coinvolti nel richiamo:

L 20007571: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 settembre 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 kg

L 21000073: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 gennaio 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 kg

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di tracce di ossido di etilene nella farina di semi di carrube usata come ingrediente. Nelle avvertenze si avvisano i clienti che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto.