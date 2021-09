Preparato per Brodo di Mon Bouillon: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 30 Settembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Preparato per Brodo di Mon Bouillon a causa del rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 settembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 24 settembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato per Brodo e condimento con estratto di lievito, mentre il marchio del prodotto è Mon Bouillon. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, invece, è Dialsco, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto viene commercializzat, sia il nome del produttore è Dialcos Spa, con sede dello stabilimento in via Veneto 27 a Due Carrare (PD).

Questi sono i numeri di lotto coinvolti nel richiamo:

020069

020090

020097

020111

020132

020160

020202

020258

020314

020328

020344

021011

021053

021081

021109

021123

021179

021200

021018

Le date di scadenza o termine minimo di conservazione sono:

settembre 2021

ottobre 2021

novembre 2021

dicembre 2021

gennaio 2022

marzo 2022

maggio 2022

giugno 2022

luglio 2022

agosto 2022

settembre 2022

ottobre 2022

novembre 2022

dicembre 2022

gennaio 2023

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni, più precisamente la possibile presenza di arachidi come sostanza allergizzante non dichiarata in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato che il prodotto non è adatto al consumo di persone allergiche alle arachidi.

Per tale motivo si invitano questi consumatori a non utilizzare i lotti di prodotto con scadenza compresa fra settembre 2021 e gennaio 2023 compresi e a riconsegnarli presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’email alert@dialcos.it.