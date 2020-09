Preparato per insalata capricciosa – Promar: richiamo per rischio microbiologico

E’ comparso ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Preparato per insalata capricciosa di Promar (si tratta di un misto di prodotti ittici precotti surgelati per insalate di mare e affini) a causa di un rischio microbiologico. Sul sito l’allerta riporta la data del 10 settembre 2020, mentre sull’avviso di richiamo la data è quella dell’8 settembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Preparato per insalata capricciosa, il marchio del prodotto è Promar e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Marr spa. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 787 CE, mentre il nome del produttore è Rivamar srl con sede dello stabilimento in via del Lavoro 41 a Taglio di Po (RO).

Il numero di lotto interessato dal richiamo è il FL11 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 aprile 2021 e unità di vendita relativa alle buste da 800 grammi.

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di Salmonella solamente nel lotto indicato sopra. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il lotto in questione e di portarlo indietro presso il punto vendita di acquisto.