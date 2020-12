Preparato per pane 7 cereali di Ruggeri: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del Preparato per pane 7 cereali di Ruggeri a causa di un rischio chimico. Sul sito l’allerta è stata pubblicata in data 1 dicembre 2020, tuttavia sull’avviso di richiamo la data effettiva è quella del 27 novembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Preparato per pane 7 cereali, Mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre Ruggeri S.r.l. Il nome del produttore, invece, è Il Granaio delle Idee srl con sede dello stabilimento in via Trento 7 a Maserà di Padova.

I numeri di lotto interessati dal richiamo sono:

W1105SC

W1106SC

W1117SC

W1118SC

tutti con data di scadenza o termine minimo di conservazione di novembre 2021. L’unità di vendita, invece, è quella da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di semi di sesamo contenenti ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge (Reg. CE 396/2005). Nelle avvertenze vengono di nuovo riportati i lotti e i termini minimi di conservazione. Tuttavia in questi casi il consiglio è quello di non consumare i lotti in questione.