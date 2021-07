di Manuela 30 Luglio 2021

Ancora un altro richiamo è stato pubblicato sul sito Salute.gov: ritirato dal commercio un lotto della preparazione Bianca Gourmet di Qualità Più a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 30 luglio 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 26 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Bianca Gourmet Prodotto UHT per Preparazioni di Cucina, mentre il marchio del prodotto è Qualità Più. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Anima Italiana srl. Nell’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore e neanche il nome del produttore, ma la sede dello stabilimento è in via Gadizza 9/b a Conselice (RA).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 21069, mentre la data di scadenza o termine minimo di conservazione è quella del 5 marzo 2022. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 200 ml.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: si tratta di un ritiro precauzionale a causa della presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge in un ingrediente, più precisamente nella farina di semi di carrube.

Anche in questo caso nelle avvertenze si richiede ai consumatori di riconsegnare eventuali confezioni del lotto sopra indicato già acquistate presso il punto vendita.