Prosecco: ci siamo bevuti il vino dove ha fatto il bagno Gue Pequeno

di Luca Venturino 5 Maggio 2022

Vi ricordate di quando Guè Pequeno fece il bagno nel Prosecco? No, non era un sogno strano partorito quella volta volta che avete azzardato lo spuntino di mezzanotte con gorgonzola e fette biscottate, ma una vera campagna pubblicitaria organizzata dalla cantina Il Colle di San Pietro di Feletto e che, comprensibilmente, aveva sollevato una serie di polemiche sia da parte del popolo internettiano che da Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD.

“È una mancanza di rispetto per chi lavora” aveva tuonato Zanoni, “Uno spreco alimentare inaccettabile e uno sfregio al sito Unesco Colline del Prosecco”. Ebbene, il consigliere Zanoni potrà finalmente dormire sonni tranquilli dopo aver appreso che, di fatto, il vino in questione non è andato sprecato. Vi lasciamo un attimo per digerire il concetto e ciò che implica: il vino non è andato sprecato. Già, buon appetito. Stando alle più recenti dichiarazioni dell’assessore Elena Donazzan, infatti, il vino in cui il rapper ha fatto il bagno è stato riutilizzato per la produzione di altri prodotti vinicoli. Avete presente quella volta che improvvisamente vi siete trovati un capello in bocca durante un aperitivo con la bollicina veneta, o vi è parso che avesse un sapore stranamente acre e pungente? Ecco. Dicevamo, buon appetito.

Zanoni, che evidentemente non ha apprezzato l’apporto proteico extra (ma ci pensate all’opportunità sul mercato dei palestrati? Vino con proteine extra – peli e sudore in omaggio), si è detto allibito del fatto che l’episodio sia stato sminuito a una semplice trovata di marketing “senza considerare l’omissione di controlli sanitari nel riutilizzo di un vino in cui due persone avevano fatto il bagno”. In effetti, la domanda sorge spontanea: cosa prevede il disciplinare di produzione nel caso di “bagnomaria con rapper in immersione”?