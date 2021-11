Prosecco, Stefano Patuanelli ad Agorà: “Tuteleremo il Made in Italy”

Per quanto riguarda la questione Prosecco, Stefano Patuanelli non ha dubbi: riusciremo a tutelare il nostro Made in Italy.

Stefano Patuanelli, il ministro delle Politiche agricole, ha dichiarato ad Agorà su Rai3 che tuteleremo il nostro Made in Italy. Patuanelli ne è sicurissimo: riusciremo a proteggere il Prosecco italiano dal Prosek.

Patuanelli ha risposto così a una precisa domanda sul dossier Prosek, quello grazie al quale la Croazia ha chiesto all’UE di poter usare la denominazione Prosek per quattro vini dalmati entro il 21 novembre.

Tuttavia la cosa non è stata gradita ai protettori del Prosecco che trasmetteranno in questi giorni alla Commissione Europea un dossier con l’opposizione al riconoscimento della menzione geografica tradizionale europea per il Prosek croato.

Patuanelli ha poi continuato rivelando che verrà fatta una conferenza stampa insieme al sottosegretario Centinaio in modo da spiegare la posizione italiana e i motivi tecnici per cui sono sicuri che non debba essere autorizzata la menzione storica del Prosek.

Il punto chiave, secondo il ministro, non è che si tratta di una produzione limitata a qualche migliaio di bottiglie, ma che, così facendo, si rischia di “istituzionalizzare l’Italian sounding”, mettendo così a rischio tutta la produzione delle Dop.

Patuanelli, infatti, ha paura che tutto ciò possa diventare un cavallo di Troia che potrebbe aprire la strada a uno scenario pericoloso per la tutela delle grandi denominazioni.

Patuanelli ha poi concluso sostenendo che l’Italia non si limita a produrre bevande, vino o cibo, ma produce “cultura, tradizione, distintività e eccellenza”.

Anche alcuni altri Paesi europei si sono schierati a favore dell’Italia (mentre l’intervento di Dino Giarrusso al Parlamento Europeo non è andato esattamente come sperato visto che non conosceva l’inglese).