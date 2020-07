Pub: ci torna anche il principe William, per dare il buon esempio

Il principe William festeggia la riapertura dei pub nel Regno Unito come un cittadino qualunque, andandosi a fare una bevuta. Hanno infatti riaperto dopo il lockdown i luoghi di ritrovo per eccellenza degli Inglesi e, nonostante gli assembramenti del weekend, la ripartenza è – come in tutto il mondo – in salita. Per questo il principe William ha deciso di dare il buon esempio, lasciando a casa moglie e figli e andandosi a bere un bicchiere di sidro nel suo pub preferito.

Come si legge sull’account Instagram “Kensington Royal”, il Duca di Cambridge ha approfittato della riapertura dei pub nel Regno Unito per “andare in un locale di Norfolk ad augurare buon lavoro allo staff e ascoltare come si sono organizzati per consentire il ritorno a una nuova normalità”. Il pub scelto dal Duca di Cambridge è il Rose& Crown, nel villaggio di Snettisham: uno dei più storici e famosi della zona, spesso frequentato da William che ci viene anche accompagnato da moglie e figli, in modo che possano giocare nell’area dedicata ai bambini.

All’arrivo al pub, poco prima dell’apertura ufficiale, William si è disinfettato le mani come un cliente qualunque, ha ordinato una pinta di Aspall Suffolk Draught Cyder e l’ha bevuta mangiucchiando patatine nel giardino del locale, chiacchierando con i proprietari e augurando loro buona fortuna.