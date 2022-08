Pub, fischi per il principe William mentre si congratula con delle calciatrici

di Manuela 3 Agosto 2022

In Inghilterra un pub ha fischiato il principe William in televisione mentre questi si congratulava con delle calciatrici. Il video dei fischi, poi, ha fatto il giro della rete.

Tutto è successo quando le giocatrici della squadra di calcio femminile inglese Lionesses hanno vinto contro la Germania la finale dei Campionati Europei Femminili UEFA. La finale è stata, ovviamente, trasmessa in televisione e alla fine, dopo la premiazione, ecco che calciatrici e manager sono stati salutate con tanto di abbracci e congratulazioni da parte del principe William.

Solo che il pub The Albion di Sheffield non ha gradito la presenza del principe alla partita ed ecco che quando il principe è stato inquadrato, sono partiti i fischi da parte dei tifosi di calcio che si erano riuniti al pub per assistere alla finale sul grande schermo.

A pubblicare il video su Twitter è stato Josh Davies:

Il video ha ricevuto più di 82mila visualizzazioni. Secondo Davies i fischi non erano né rivolti alle giocatrici, né direttamente o personalmente al principe. La sua sensazione è che si sia trattato di uno stato d’animo generale anti-estabilishment: le persone si erano riunite nel pub per sostenere la squadra femminile in un momento in cui tutti sono alle prese con la crisi economica e vedere in tv un aristocratico ha dato agli avventori quasi la sensazione che William gli stesse rubando il momento.

Secondo Davies probabilmente i fischi sarebbero partiti lo stesso anche se al posto di William ci fosse stato Boris Johnson o Rishi Sunak.