Punte di aneto essiccate dall’Egitto di Or-Pa: richiamo per rischio chimico

di Manuela 3 Dicembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Punte di aneto essiccate dall’Egitto di Or-Pa a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 1 dicembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli risale al 1 ottobre 2021.

La denominazione esatta del prodotto interessato dal richiamo è Dere Otu Dillspitzen Aneth (Punte di aneto essiccate), mentre il marchio del prodotto è Or-Pa e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è KLC Foods Srls, con sede in via Gramsci 65 a Modena. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Kar Gmbh, mentre il nome del produttore è Kar Gmbh Piccolomini Strass Colonia (Germania), con sede dello stabilimento in Piccolomini Strass a Colonia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 14/04/2023 KA3, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: è stata riscontrata la presenza del pesticida Clorpirifos nelle punte di aneto. Nelle avvertenze ,chiunque sia in possesso del prodotto appartenente al lotto segnalato, è pregato di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.