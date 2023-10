Pure Michael Bublé lancia un suo whisky, giusto in vista del Natale

di Manuela Chimera 27 Ottobre 2023

Continua l’elenco di vip, star e cantanti che si dedicano a questo o quel marchio alcolico. Questa volta abbiamo Michael Bublé in lizza: il cantante ha deciso di lanciare il suo whisky giusto in vista del Natale. Che da Natale con una canzone di Michael Bublé a Natale con il whisky di Michael Bublé è un attimo.

Tutto quello che c’è da sapere sul whisky di Michael Bublé

Da tre anni a questa parte Michael Bublé stava lavorando per creare il suo marchio di whisky Fraser & Thompson. E guarda casa, ecco che il whisky è pronto per arrivare in vista del Natale: quindi non solo troveremo le sue canzoni pronte a infestare le radio durante tutto il periodo natalizio, ma avremo a che fare anche con il suo whisky.

Michael Bublé è il co-fondatore del whisky Fraser & Thompson. Il whisky è stato realizzato e imbottigliato dalla Heaven Hill Distillery di Barstown, nel Kentucky e promette di avere note di fico dolce (e non poteva essere altrimenti viste le melense tonalità “smielate” della voce di Bublé) e arancia rossa all’olfatto, con un finale sottile di caramello, vaniglia e un pizzico di spezie.

Per quanto riguarda il nome, deriva dai due fiumi della Columbia Britannica dove il cantante ha trascorso parecchie estati insieme al nonno. Tuttavia non sarà così semplice provare questo whisky. Prima di tutto verrà immesso sul mercato in edizione limitata da WES Brands (che fra l’altro nel suo portfolio comprende anche la Flecha Azul Tequila).

Inoltre pare che questo whisky verrà lanciato inizialmente solo negli Stati Uniti, ovvio, e in alcuni mercati internazionali selezionati, fra cui il Canada.

Ovviamente Michael Bublé, per la realizzazione di questo whisky, si è avvalso di esperti. Il principale è stato l’amico e mastro distillatore/miscelatore Paul Cirka, ma secondo quanto rivelato da un comunicato stampa in questa collaborazione sono state coinvolte dozzine di professionisti del settore delle bevande alcoliche. Sarà un po’ troppo?

Cirka ha spiegato che lui e Michael sono legati dalla comune passione per il whisky (direi una solida base per un’amicizia). Da qui la decisione di creare una miscela saporita, ma più spensierata rispetto al resto della categoria.

Così è nato questo whisky nordamericano miscelato, partendo da whisky canadesi e da un Kentucky Bourbon. Veniamo ora ai numeri, che sono quelli che ci interessano di più: il whisky si presenta con una percentuale alcolica del 42%, mentre il prezzo a bottiglia è di 29,99 dollari.