Qatar: finalmente ammessa la birra ai Mondiali, ma non durante le partite

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Birra e partita? Una coppia vecchia come il mondo, certo, ma i tifosi che andranno a vedere dal vivo i Mondiali in Qatar dovranno rinunciarci – almeno, per tutti i 90 minuti regolamentari. Secondo le ultime notizie sull’argomento, infatti, pare che sarà possibile acquistare birra alcolica tre ore prima del calcio d’inizio e fino a un’ora dopo il fischio finale, ma non sarà possibile bersela nel corso della partita (o, per intenderci, acquistarla all’interno degli stessi stadi). Come già vi avevamo raccontato, dopotutto, si tratta della prima Coppa del Mondo organizzata in un Paese musulmano, che prevede regole severe per quanto concerne il consumo di alcolici – regole che però vanno a scontrarsi con gli interessi di Budweiser, uno dei principali sponsor della manifestazione.

In altre parole, chiunque vorrà bere una birra potrà farlo – a patto che si tenga lontano dagli spalti. Per di più, secondo quanto trapelato, Budweiser potrà servire birra in una parte della principale fan zone della FIFA nel centro di Doha dalle 18:30 all’01:00 tutti i giorni del torneo di 29 giorni, che inizierà il 20 novembre; anche se di fatto il prezzo di vendita è ancora in fase di discussione. “Stiamo lavorando a stretto contatto con la FIFA, che sta gestendo i rapporti con le autorità del Qatar” ha commentato a tal proposito un portavoce del produttore di birra “per garantire che le nostre attivazioni per il torneo vengano eseguite nel rispetto e nel rispetto delle regole e dei regolamenti locali”.

Segnaliamo, infine, che Budweiser ha però ricevuto il via libera per vendere i suoi prodotti analcolici – come la Budweiser Zero, per intenderci – anche all’interno degli stadi e nelle tribune: “Rispettiamo sempre le usanze e la cultura locali nei mercati in cui operiamo o ospitiamo eventi” ha spiegato lo stesso portavoce. “La nostra promozione e attivazione di Budweiser Zero durante la Coppa del Mondo FIFA in Qatar si rivolgerà agli ospiti internazionali che verranno a godersi e celebrare il gioco del calcio”.