Quanto ci costano le bugie? Il prezzo delle chiacchiere al supermercato e in pasticceria

La risposta più esatta? Ogni anno di più; e interpretatelo un po’ come vi viene più (s)comodo. Ma via il velo della metafora, e giù la maschera: si parla di Carnevale, di chiacchiere e altri dolciumi, di carrelli della spesa che pesano sempre di meno sulla bilancia e sempre di più sul portafoglio.

Sul palco relatori c’è Altroconsumo, la cui analisi inizia in maniera tanto eloquente quanto lapidaria: chiacchiere e tortelli sono “prodotti che non sono stati risparmiati dall’aumento dei prezzi“. AC ha chiesto a 800 consumatori iscritti alla community ACmakers quali dolci di Carnevale preferiscono e quali mangeranno: diamo un’occhiata ai risultati.

Carnevale, quanto ci costi?

Parola ai numeri, dunque. Dall’indagine di Altroconsumo risulta una spesa media compresa tra i 16 e i 20 euro per un chilo di dolci carnevaleschi, con una frangia piuttosto modesta (9%, a essere precisi) che si aspetta di spendere più di 30 euro. I costi dei prodotti, è bene notarlo, sono stati quantificati dopo avere preso in esame 49 punti vendita tra panetterie, pasticcerie e supermercati a Roma e a Milano.

Le chiacchiere costano in media 28,80 euro al chilo, mentre i tortelli (o castagnole) circa 30 euro al chilo. Il paragone con lo scorso anno può essere doloroso, ma – ahinoi – necessario: i prezzi medi delle prime sono aumentati del 5% rispetto alla medesima analisi targata 2024, mentre quelli dei tortelli del 7%. Come fare, dunque, per risparmiare?

Tocca compiere un pellegrinaggio per gli scaffali e pregare all’altarino della grande distribuzione. Di nuovo, i numeri parlano chiaro: il prezzo delle chiacchiere nei supermercati o ipermercati è circa un terzo rispetto a quello nelle panetterie e un quarto nelle pasticcerie.

La forbice tra le voci più economiche e quelle più costose è piuttosto grande, ma il paragone è comunque utile a prendere il polso della situazione: negli ipermercati e nei supermercati per le chiacchiere si può spendere da 6,36 euro al chilo fino a 12,76 euro al chilo; mentre in panetteria si va dai 13 euro/chilo ai 55 euro/chilo e nelle pasticcerie l’asticella si alza fino a un intervallo compreso tra i 20 e i 60 euro al chilo.

Discorso analogo per i tortelli, dove il prezzo in grande distribuzione è circa la metà rispetto al prezzo in panetterie e pasticcerie: tra i 9,40 e i 22,60 euro per il primo caso; dai 18 ai 55 euro al chilo per quanto riguarda gli altri due.

Vale la pena notare, infine, che metà dei consumatori che hanno risposto al questionario mangerà dolci fatti in casa; e che tre intervistati su quattro sono dell’idea che i prodotti acquistabili al supermercato siano in media meno buoni rispetto a quelli della pasticceria o quelli fatti in casa.