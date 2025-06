Quanto costa mangiare nel nuovo Twiga firmato Leonardo Del Vecchio

Marina di Pietrasanta, Versilia. Il Twiga è un lido, ristorante e club che in molti possono guardare solo da lontano, ma che tutti conoscono. Ora cambia la gestione, ma non la sostanza: come sappiamo già dagli scorsi mesi, le quote del locale balneare di Flavio Briatore sono state acquistate da Leonardo Maria del Vecchio. Il celebre e costoso nome è quindi ora sotto l’ombrello di LMDV (dall’acronimo del giovane imprenditore) Hospitality Group, nato dalla fusione di Triple Sea Food (sotto cui troviamo i brand Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Vesta) e Twiga.

Il nuovo Twiga della Versilia

È tempo di cambiamenti nell’impero di Flavio Briatore, che a proposito del passaggio del celebre beach club toscano nelle mani del figlio del fondatore di Luxottica afferma: “Twiga è stata un’icona dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro Gruppo.

Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata”. La visione si è concretizzata con una completa ristrutturazione dei locali e il subentro ai fornelli del brand Vesta, che ha ristoranti anche a Milano, Montecarlo e Portofino.

Nonostante il passaggio di consegne, il Twiga continuerà ad accogliere solo portafogli selezionati, che sia per una giornata al mare, per un pranzo o una cena, o ancora per una serata al night club. Difficile reperire su internet i costi relativi al lido (anche se fonti attendibili parlano di cifre fino a 1.500 euro al giorno per una “tenda imperiale” nel mese di agosto), ma sul menu abbiamo informazioni dettagliate.

Prezzi e portate del menu

Cosa si mangia al nuovo Twiga toscano? Tanto mare, come si può immaginare: dal crudo (120 euro a testa per un plateau royal condiviso in due) al caviale (speriamo servito meglio di come non abbia fatto Emily Ratajkowski per la sua recente festa di compleanno), passando per la pizza (tra i 18 e i 22 euro) e la pasta (dai 29 ai 45 euro).

Spazio anche al sushi bar e a parecchie portate da condividere: dall’ormai onnipresente pan brioche con burro e acciughe del Cantabrico all’aragosta.