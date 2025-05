Benedetta Rossi ospite a Belve: “me ne hanno dette di tutti i colori”

Benedetta Rossi è stata ospite a Belve dove, nonostante Francesca Fagnani abbia svolto come sempre egregiamente il suo ruolo di ficcante interlocutrice, è rimasta fedele alla sua immagine paciosa e sorridente. Eppure i temi “difficili” non sono mancati. Uno su tutti, il suo durissimo sfogo quando, dalle nostre pagine, ci siamo permessi di sottolineare -siamo pur sempre una testata gastronomica- che su alcune ricette si poteva fare meglio, sia in termini di correttezza formale che di informazione alimentare.

L’intervista della food blogger

Sull’argomento, Rossi non indietreggia di un passo: “me ne hanno dette di tutti i colori. Non mi sono arrabbiata per me, ma perché hanno attaccato la mia community. Le persone che mi seguono comprendono: spesso quei 20 centesimi risparmiati a fine mese possono fare la differenza. Quindi non puoi attaccarli per questo. Ho perso la testa, ero proprio disgustata”.

Noi non avremo la ribalta della prima serata su Rai2, ma le nostre ragioni restano. Non c’è mai stato nessun attacco personale, né a lei né ai suoi follower, e men che meno “bullismo”, parola che sottende ben altri, e gravi significati, quello che resta è il consiglio di dare come merenda ai bambini un inquietante e bisunto fagotto di sfoglia con wurstel e patatine fritte, l’immagine delle sue “viennoiserie” (le virgolette sono d’obbligo) pallide e mezze crude, o il Pan di Spagna col lievito, inconcepibile anche per il più sprovveduto pasticciere delle domenica. Tutte cose che non richiedono nessun centesimo extra per essere fatte in maniera accettabile, o per essere evitate del tutto, non ce ne voglia la community che, abbiamo visto, è un filo suscettibile.

Il volto di Food Network sembra decisamente a suo agio, e non le manda a dire: “io credo che al posto mio ci vorrebbero stare in molti, che non si spiegano il mio successo. E quindi stanno sempre lì a cercare di capire cosa c’è dietro, a dire che è tutto costruito. Io invece sono proprio così, se ne facciano una ragione!”.

Sui suoi inizi su YouTube racconta: “era un periodo complicato per me, avevo perso completamente fiducia in me stessa. I commenti per ringraziarmi delle ricette mi facevano stare meglio. È stata proprio una sorta di terapia”.

La sua grande visibilità ha suscitato un interesse bipartisan, con opposte fazioni politiche che l’hanno tirata per la giacchetta, a partire da quel “la sinistra riparta da Benedetta Rossi” della leader di Potere al Popolo Viola Carofalo, argomento su cui Rossi è lapidaria: “la politica non fa per me. Io cucino”.