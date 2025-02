Quasi 500 gatti sono spariti da un ristorante di Gordon Ramsay

Un giallo ha travolto uno dei ristoranti di Gordon Ramsay, il Lucky Cat 22 Bishopsgate, al sessantesimo piano del secondo grattacielo più alto di Londra. Nonostante la location implichi la progettazione di un “colpo” degno di una produzione hollywoodiana, in questo locale di cucina giapponese di recente apertura non solo è stato compiuto un furto, ma ben più di uno: 477 per la precisione, tanti quanti sono i gatti portafortuna scomparsi dal locale solo nell’ultima settimana.

Il furto di gatti

D’accordo, non si tratta di Lupin che fugge da un palazzo in fiamme aggrappandosi a un elicottero dopo il furto del secolo, ma Gordon, da businessman navigato qual è, si fa i conti: “qualcuno sta rubando i gatti. La settimana scorsa ne sono stati rubati 477 – costano 4 sterline e mezzo l’uno”. Si parla quindi di un danno di 2,146.50 sterline, al cambio attuale quasi 2 mila 600 euro. Ragionando su un impero che ormai sfiora i 100 locali, la preoccupazione di chef Ramsay è comprensibile: “fa un po’ paura, pensando a quanto possa essere grande l’impatto globale”.

Il gatto fortunato

Sempre secondo l’irascibile cuoco scozzese, la pratica di portarsi a casa il souvenir della cena sembra essersi diffusa col passaparola. I gatti “rapiti” sono i famosi “maneki neko” giapponesi, quelle statuine feline bianche e rosse che alzando e abbassando ripetutamente la zampa richiamano a sé le persone, portando loro fortuna.

“Lucky Cat”, appunto, concetto a cui il gruppo di Ramsay ha dedicato i suoi due locali di cucina nipponica a Londra, la prima aperta nel quartiere di Mayfair e la seconda nel grattacielo 22 Bishopsgate, vittima dei furti.

Siamo certi che a Gordon, dopo la sorpresa iniziale, saprà cogliere l’occasione di un affare: se la gente vuole i gatti fortunati del Lucky Cat, probabilmente li avrà, certo non più gratis.