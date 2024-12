Quest’anno Cesare Cremonini ha guadagnato più con i tortellini che con la musica

Segno che parlare alla pancia rende più che parlare (cantare) e basta. I numeri, stando a quanto riportato da Open, parlano chiaro: nell’ultimo anno Cesare Cremonini ha guadagnato 1125 euro al mese grazie ai tortellini. Non propriamente suoi, beninteso. Il cantante, di fatto, ha in tasca il 25% della società Amici miei che gestisce a Bologna l’Osteria La Tigre, e da lì arriverebbero i proventi.

C’è una nota più stonata, però. Parola ai numeri, ancora una volta: nello stesso identico periodo il nostro, con la sua società di gestione dell’immagine e dei diritti musicali, avrebbe perso 2.360 euro al mese. La bilancia complessiva segna un inequivocabile rosso, ma c’è un “ma”.

Tra perdite e scommesse e futuro

All’appello c’è un grande assente: nell’arco di tempo preso in esame Cremonini non ha pubblicato nuovi brani musicali né organizzato tour in giro per lo Stivale che, vien da sé, avrebbero invece portato in cascina un po’ più di segni in verde. Anno sabbatico, se vi va di definirlo così; ma è bene sottolineare che il nostro non è affatto rimasto con le mani in mano.

La Logico srl – erede della Cremonini srl, nonché società che si occupa, tra le altre cose, di gestire i diritti del cantante e organizzare i suoi spettacoli – ha approvato il bilancio 2023 con un fatturato complessivo di 964.008 euro (l’anno precedente erano stati 2,2 milioni) e una perdita operativa di 28.325 euro.

La buona situazione patrimoniale ha però consentito alla società di acquistare proprio nell’anno in esame un immobile costato oltre un milione, con mutuo annesso. A oggi a Cremonini risultano intestati 15 fabbricati e 4 terreni. Dicevamo: difficile parlare di anno pienamente sabbatico. E poi c’è da dire che con un nuovo brano – Ora che non ho più te – e un nuovo album – Alaska Baby – è già tornato a scalare le classifiche. Ma torniamo a noi: ‘sti tortellini?

Non è che Cremonini ha lanciato un brand di tortellini, dicevamo in apertura, un po’ come Jovanotti ha invece fatto con il vino. L’Osteria La Tigre ha aperto i battenti in quel di Bologna appena qualche anno fa: un progetto nato con due amici, Stefano Baratta (che poi decise di uscire dal capitale della società) e Luca Piha.

L’ultimo bilancio parla di ricavi di poco inferiori di mezzo milione con un utile di 54 mila euro. I numeri non mentono, per l’appunto: 1125 euro al mese. Meglio che niente: specie quando ci si vuole concedere un anno (più o meno, dai) sabbatico.