Raschera Dop di Caseificio Ceirano – Villosio: richiamo per rischio microbiologico

Segnaliamo un nuovo richiamo comparso sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del formaggio Raschera Dop di Caseificio Ceirano – Villosio a causa di un rischio microbiologico. La data presente sull’avviso di richiamo risale al 9 ottobre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Raschera Dop, mentre sia il marchio del prodotto che il nome della ragiona sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Caseificio Ceirano – Villosio srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 01 319 CE, mentre il nome del produttore è sempre Caseificio Ceirano – Villosio srl con sede dello stabilimento in via Principe Amedeo 14 a Scarnafigi (CN).

Il lotto di produzione ritirato dal commercio è quello prodotto il 6 giugno 2020, con data di scadenza o termine minimo di conservazione relativa al 9 novembre 2020. L’unità di vendita interessata dal richiamo è la forma intera.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico causato dalla presenza di Salmonella brandenburg. Nelle avvertenze i consumatori vengonopregati di restituire presso il punto vendita di acquisto il prodotto in questione, ovvero la Raschera Dop lotto 06-06-2020 (ovviamente va da sé che se si ha in casa questo specifico lotto non va consumato). Al momento solo questo lotto è interessato dal richiamo.