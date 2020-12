Ratatouille: the TikTok Musical arriva sul palcoscenico a Broadway

E’ confermato. Ratatouille: the TikTok Musical arriverà sul palcoscenico a Broadway. Breve recap per chi non bazzica TikTok: da tempo diversi influencer e utenti hanno creato un vero e proprio musical live action del film Pixar del 2007.

Inizialmente utenti e influencer avevano realizzato solo alcuni video relativi alle canzoni della pellicola. Poi erano passati a delle scenografie vere e proprie, tutto a misura di TikTok, si intende, e infine avevano dato vita a un vero e proprio musical che era diventato virale sulla piattaforma.

I creator di TikTok sono passati dai duetti alle coreografie, poi si sono lanciati ad adattare la sceneggiatura e infine sono arrivati anche a mettere mano alle scenografie. Il successo di tale creazione corale è stato tale che Patton Oswalt, l’attore che nella versione originale è il doppiatore del topolino Remy, è riuscito a convincere grandi attori e interpreti di Broadway a portare sul palcoscenico questo musical nato su TikTok.

Ecco che così, dal 1 gennaio, lo spettacolo verrà anche trasmesso in streaming, per permette a tutti di assistervi anche nell’ottica delle restrizioni in atto a causa della pandemia da Coronavirus. Nel cast ci saranno nomi del calibro di Adam Lambert, Wayne Brady, Kevin Chamberlin, Mary Testa e Priscilla Lopez e Tituss Burgess. Più nello specifico, ecco gli attori e i ruoli:

Tituss Burgess: Remy

Wayne Brady: Django

Kevin Chamberlin: Auguste Gusteau

André De Shields: Anton Ego

Andrew Barth Feldman: Alfredo Linguini

Adam Lambert : Emile

: Emile Priscilla Lopez: Mabel

Ashley Park: Colette Tatou

Owen Tabaka: Young Anton Ego

Mary Testa: Skinner

Ma c’è di più. Il ricavato dei biglietti, acquistabili sul sito ratatousical.com, verrà devoluto in beneficenza all’Actor Fund, un fondo di sostegno per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono stati danneggiati economicamente a causa della pandemia. Sarà TodayTix a trasmettere in streaming il musical: la piattaforma ha anche dichiarato che i creator di TikTok che hanno contribuito a creare quest’opera verranno ricompensati.