Ravenna: Mascia Ferri del Grande Fratello apre il nuovo locale Serafina

Vi ricordate di Mascia Ferri del Grande Fratello? Apre a Ravenna il nuovo locale Serafina. Per chi è della zona, Mascia Ferri, il marito Cristiano Ricciardella e il socio Vincenzo Del Vecchio hanno rilevato il locale che si trova in via Mariani, all’angolo con via Boccaccio, vicino all’Università e al Teatro.

Questo bar ha avuto una storia assai difficoltosa nell’ultimo periodo: è passato di gestione in gestione non riuscendo mai a sfondare, nonostante si trovi su una via molto trafficata del centro storico. Tuttavia Mascia Ferri & company non sono nuovi a situazioni del genere: hanno rilanciato lo Chalet dei Giardini pubblici e anche l’America Graffiti a CinemaCity. Inoltre hanno anche ottenuto la gestione dello stabilimento balneare dell’Esercito di Marina di Ravenna per la prossima stagione.

Oltre al nome del locale, Serafina, Mascia Ferri ha fatto sapere che saranno aperti dalle 7 del mattino a mezzanotte. Si inizia con la colazione, si continua con il brunch in stile Chalet (con in aggiunta un angolo per le insalate fatte fresche al momento), poi si passa agli aperitivi e si finisce la sera con la pizzeria.

La filosofia del locale sarà quella del cibo salutista, dove verrà premiata la qualità degli ingredienti e delle materie prime. Inoltre pare che ci saranno menu per tutti i gusti: per chi vuole la cucina tradizionale, ma anche per vegetariani e vegani.

E il nome? Serafina era il nome della nonna del marito che riusciva ad accontentare tutti a tavola. Attualmente il locale è sottoposto a lavori di restauro. Si compone della sala che si affaccia su via Mariani e via Boccaccio e una saletta sopraelevata. Lo stile sarà contemporaneo, mentre è previsto anche uno spazio esterno con sedie e tavolini.