Ravioli al pesce surgelati di Metro Chef: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo sul sito della Metro: ritirato dal commercio un singolo lotto dei Ravioli al pesce surgelati di Metro Chef per un rischio chimico.

di Manuela 3 Febbraio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito della Metro: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto dei Ravioli al pesce surgelati di Metro Chef a causa di un rischio chimico. La data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio è quella del 2 febbraio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Ravioli al pesce surgelati, mentre il marchio del prodotto è Metro Chef e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Metro Italia. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9-3166-L CE, mentre il nome del produttore è Sublimis srl, con sede dello stabilimento in via Armea 184 a Sanremo (IM).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 2130801, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 maggio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza di cadmio che supera i limiti consentiti dalla legge nelle cozze usate come ingrediente dentro il ripieno dei ravioli al pesce. Viene anche specificato che il richiamo è stato diramato dal fornitore stesso della materia prima.

Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato il lotto sopra indicato sono pregati di non consumarlo e, se possibile, di riportarlo presso il punto vendita in cui è stato comprato.