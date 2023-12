Stanley Tucci sta architettando un ritorno sul piccolo schermo. Un ritorno che, a onore del vero, potremmo vedere come una nuova declinazione di Searching for Italy, popolare docuserie che si proponeva di esplorare la cucina italiana prodotta – e poi cancellata – dalla CNN. Tucci, stando a quanto lasciato trapelare, ha infatti stretto un nuovo accordo di produzione con National Geographic per un nuovo progetto suddiviso in dieci parti, la cui produzione dovrebbe prendere il via nel mese di gennaio 2024.

The Heart of Italy – questo il nome del nuovo progetto di Stanley Tucci – punterà, come potrete certamente avere già intuito, ad allargare la luce mediatica sulla cucina e sulla cultura di dieci diverse regioni del nostro caro e vecchio Stivale. È bene notare che la serie sarà di fatto prodotta da Specialist Factual Productions, realtà di casa BBC, in collaborazione con la Salt Productions, di proprietà dello stesso Tucci.

The Heart of Italy con Stanley Tucci: tutto quello che c’è da sapere

“National Geographic è incentrato sull’avventura e sull’esplorazione, e sono onorato di portare ancora una volta gli spettatori a scoprire l’Italia attraverso la lente del cibo” ha commentato Stanley Tucci in riferimento alla sua nuova serie. “Nelle numerose regioni italiane c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e sono più che entusiasta di iniziare il processo in collaborazione con BBC Studios”.

La declinazione in dieci puntate lascia per di più ampi spazi per una seconda, potenziale stagione; nel caso in cui The Heart of Italy dovesse rivelarsi un successo. D’altro canto, Stanley Tucci ha tutte le carte in regola per tenere le redini di un progetto del genere: oltre a essere autore di diversi libri di cucina e ad avere condotto una web serie amatoriale dedicata ai cocktail sul proprio profilo Instagram (erano i tempi del lockdown, quando creatività, noia e alcol spesso s’accompagnavano l’uno in mano all’altro), Tucci è reduce della sopracitata avventura con la CNN.

Avventura che come accennato aveva uno stampo tematico decisamente simile a quello di The Heart of Italy, portando Stanley Tucci – e i suoi telespettatori – all’esplorazione in chiave gastronomica per il Bel Paese; ma che tuttavia venne cancellato dall’emittente in una disperata manovra atta a tagliare i costi.

“National Geographic è il luogo perfetto per Stanley: qui può condividere la sua conoscenza e passione per la gente, il cibo e la cultura italiana”, ha affermato Tom McDonald, vicepresidente esecutivo di Global factual and unscripted per National Geographic, in riferimento a The Heart of Italy. “La nostra programmazione mira a ispirare una connessione più profonda con il mondo. Con Stanley come guida, il pubblico verrà trasportato in luoghi e sapori che non ha mai sperimentato prima”.