Re Panettone 2022: tutti i vincitori

di Manuela Chimera 27 Novembre 2022

Lo so che siete in fibrillante attesa della annuale classifica dei panettoni e pandori di Dissapore, ma potreste ingannare l’attesa dando un’occhiata alla classifica del Re Panettone 2022. Sono stati, infatti, svelati tutti i vincitori di questa manifestazione che si è tenuta a Milano il 26-27 novembre 2022.

Re Panettone Milano 2022: i lievitati vincitori

Re Panettone è una manifestazione ideata da Sanislao Porzio e va in scena a Milano sin dal 2008. Sin dall’inizio si svolge a fine novembre nel capoluogo lombardo, anche se non sono mancate edizioni in altre città. Durante l’evento in esposizione figurano panettoni artigianali d’eccellenza che devono tutti rispondere a precisi requisiti, fra cui quello di usare solo ingredienti naturale, evitando assolutamente additivi e semilavorati.

Come da consuetudine, anche in questa edizione il confronto si è svolto del tutto alla cieca. Questa è la classifica dei vincitori del Re Panettone Milano 2022, per la categoria Panettone (i classici, insomma):

Ascolese del capo Pasticciere Fiorenzo Ascolese Slama del capo Pasticciere Alessandro Slama Guariglia del capo Pasticciere Nicola Guariglia

Ascolese La Boutique dei Lievitati, sulla sua pagina Facebook, ha gioito per la vittoria, ricordando che si erano aggiudicati il primo posto anche nel corso del 2017 (qui trovate tutta la classifica del 2017). Secondo posto per Alessandro Slama, pastry chef di Ischia, mentre al terzo posto troviamo il panettone di Nicola Guarigilia, mastro artigiano ed esperto di lievitazione naturale.

Abbiamo poi i vincitori di Re Panettone 2022 nella categoria Lievitato Innovativo (le rivisitazioni creative, in pratica):

Marigliano del capo Pasticciere Alessandro Marigliano: Panettone alle alghe e alici del Cantabrico Elite del capo Pasticciere Pietro Cartabia con Pepas Rampinelli Mac Mahon del capo Pasticciere Andrea Rampinelli con Dolce Autunno

Andando a vedere la classifica dei panettoni più originali e innovativi, al primo posto troviamo l’insolita combinazione del Panettone con alghe e alici dei fratelli Marigliano: come di consueto propongono un lievitato tradizionale, ma con echi che ricordano la Campania, il loro territorio.

Secondo posto per il panettone Pepas della pasticceria Elite di Vimercate, in provincia di Milano, nota anche per il suo panettone al Pistacchio e quello ai Tre Cioccolati. Terzo posto per la Pasticceria Mac Mahon di Rampinelli, sempre a Milano. Fra l’altro Rampinello Mac Mahon era presente anche nella classifica 2019, sempre nella sezione Lievitato Innovativo.

A proposito, qui trovi anche tutti i vincitori di Re Panettone 2019, mentre qui ci sono i vincitori dell’edizione 2018 di Re Panettone.