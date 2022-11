La classifica del Panettone di Dissapore sta arrivando

Quando esce la classifica dei panettoni artigianali di Dissapore? La risposta a questa e ad altre domande: come funziona il nostro panel per l'edizione 2022 e tutte le novità del caso.

di Chiara Cavalleris 20 Novembre 2022

Temutissima e amatissima dai grandi lievitisti, inesorabile, severissima, la classifica del Panettone di Dissapore è già in corso d’opera, tra selezioni di lievitati e redattori sui blocchi di partenza. Come ogni anno, è anche per questa edizione 2022, prenderemo la questione (fin troppo) seriamente e non ci risparmieremo in fase d’assaggio, per poi rendervi conto di tutto il 3 dicembre, con l’uscita dei classificoni dedicati a panettone tradizionale e pandoro. In caso abbiate oltremodo fretta e non possiate attendere la data prescelta, tutto ciò che possiamo fare e rimandarvi ai risultati dell’anno precedente. Ad oggi, invece, siamo in grado di condividere con voi particolari e novità di ciò che sta per accadere, passo per passo.

Il panel d’assaggio, al Magico Paese di Govone

Il panel, composto dai redattori di Dissapore più competenti in materia di lievitati, si riunirà al Castello Reale di Govone, che complice uno sposalizio vincente con il Magico Paese di Natale, sarà il bellissimo luogo dove andremo ad testare panettoni e pandori artigianali.

I lievitati, precedentemente selezionati ed invitati in quel del Roero, saranno “messi alla cieca”, nonché predisposti all’assaggio con numerini corrispondenti a pasticcerie, nomi e griffe più o meno note. Solo dopo i due giorni di test, che si terrà il 26 e il 27 novembre, andremo a scoprire noi stessi a chi corrispondono, per non farci (inevitabilmente) influenzare dalle esperienze precedenti e dalla fiducia riposta nella professionalità di molti.

La premiazione (e le masterclass)

Sabato 3 dicembre, contemporaneamente alla pubblicazione delle classifiche, si terrà la premiazione presso il Comune di Asti, rigorosamente aperta al pubblico. Domenica 4 dicembre, invece, sarà la nostra prima volta con le masterclass dedicate al panettone artigianali: vere e proprie lezioni verticali sul grande lievitato declinate nel corso della giornata attraverso gli abbinamenti con caffè specialty, birra artigianale e vino.

Le degustazioni saranno condotte da Stefania Pompele, analista sensoriale e responsabile del panel d’assaggio di cui sopra, insieme a me, direttrice di Dissapore. Il panettone e il pandoro artigianali non avranno più segreti per voi.

I biglietti sono già acquistabili su Evenbrite.

Gli sponsor

Il grande lavoro di quest’anno dedicato ai grandi lievitati d’autore è reso possibile dagli sponsor Val d’Oca, Molino Vigevano, Inalpi e Enoteca Regionale del Roero, oltreché al supporto logistico del Magico Paese di Natale. Partner che hanno voluto supportare e associarsi al nostro progetto e che, beninteso, proprio per questo non condizionano in alcuna maniera la selezione dei produttori.