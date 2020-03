Reggio Emilia: l’Arrogant Sour Festival raccoglie fondi per l’ospedale Santa Maria Nuova

L’Arrogant Sour Festival, il festival di sour beer di Reggio Emilia, avvia una raccolta fondi per l’ospedale Santa Maria Nuova. Una realtà interessante nel mondo della birra, di cui Dissapore è anche stato media partner durante l’edizione 2019, che oggi, sulla scia dell’emergenza Coronavirus che sta vivendo il nostro Paese, ha attivato una campagna che ci sembra lodevole.

Non è l’unico: ci arrivano, da ogni parte, decine di segnalazioni di realtà che si danno da fare, chi per salvare in qualche modo la propria attività, chi per fare del bene alla comunità. Abbiamo deciso di aiutarle, quando possibile, facendo loro da cassa di risonanza attraverso il nostro sito e i suoi lettori. Purché si parli di enogastronomia, naturalmente, e purché queste iniziative ci paiano “genuine”, e cioè più improntate al bene (proprio e comune) che al marketing. Perché capiamo che, di questi tempi, ognuno tira acqua al proprio mulino, ma c’è sempre un modo migliore per fare e dire le cose.

Dunque, sosteniamo l’iniziativa del “Sour”, che ci pare vada proprio nella direzione giusta: il festival ha aperto un conto corrente per poter raccoglier donazioni che saranno devolute all’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, e invita i suoi fan a donare. Ecco qui di seguito le informazioni per fare una donazione:

IBAN: IT98Z0538766470000003184269

BANCA: BPER Banca spa

CAUSALE: Sour Donation