Regina Elisabetta: fra i cibi vietati alla Royal Family c’è anche la pasta (alla sera però)

di Manuela 20 Aprile 2022

Da tempo si sa che la Regina Elisabetta e la monarchia in generale impongano regole severe per quanto riguarda i cibi che la Royal Family può mangiare. E fra i cibi vietati (o quasi) ci sarebbe anche la pasta (ma solo la sera e, probabilmente, solo se sei in pubblico o cena dalla regina).

La Famiglia Reale inglese ha molte regole da seguire, incluse quelle inerenti i cibi che possono e non possono mangiare. Parecchi cibi, infatti, non possono essere mangiati in pubblico dai membri della famiglia reale e per i più disparati motivi.

L’ex chef i palazzo Darren McGrady ha svelato al Telegraph quali fossero questi cibi proibiti. Per esempio, molluschi e foie gras sono severamente vietati: i membri della famiglia reale non possono assolutamente mangiarli in pubblico per evitare problemi di intossicazioni alimentari. Inoltre il principe Carlo ha anche vietato di mangiare cibi che danneggino il benessere animale.

Un’altra pietanza che la regina proprio non tollera è la pasta, ma solo a cena. La regina, infatti, è del tutto contraria al consumo di carboidrati durante la cena. Quando mangia da sola, è molto rigida: nessun amido o carboidrato a cena, ma solo pesce alla griglia con verdure o insalata (chissà cosa prende quando ordina il take away?). Si presume, però, che tale regola valga solo in pubblico o solo quando si mangia insieme a lei.

E questo perché il principino George adora la pasta: è il suo piatto preferito, soprattutto gli spaghetti alla carbonara. Quindi è ipotizzabile che in pubblico o quando sono a cena con la nonna non la mangino, ma quando sono a casa da soli magari qualche carbonara serale se la concedono.