Regina Elisabetta: svelato il menu dei suoi cani

di Manuela 1 Agosto 2022

Non solo uno chef della Corte Reale inglese ha svelato il menu dei cani della Regina Elisabetta. Ma ha anche fatto sapere che la regina li vizia, dando loro pezzi di pane con marmellata presi dalla sua colazione.

La Regina Elisabetta è molto abitudinaria, praticamente fa la stessa colazione tutte le mattine, con poche varianti. Si alza alle 7.30 e beve una tazza di tè Darjeeling accompagnato da una scodella di Spciale K. Ogni tanto, però, vi aggiunge dello yogurt, mentre quando è a Balmoral preferisce aggiungerci le fragole di bosco coltivate in loco.

A Buckingham Palace e a Windsor, invece, ecco che talvolta aggiunge un cucchiaio o due di albicocche, prugne o noci di Macadamia che prende da una scatola di Tupperware. Talvolta, invece, si concede anche un uovo sodo.

Ma è saltato anche fuori che la Regina Elisabetta è una di noi, almeno, quando si tratta di viziare i suoi cani. Spesso, infatti, elargisce ai suoi Corgi delle croste di pane tostato con la marmellata. Inutile dire che quelle colazioni sono le preferite dai suoi cani.

Cani che, secondo l’ex chef reale Darren McGrady, hanno un menu specifico da rispettare, un menu reale che viene inviato ogni mese in cucina dal conduttore del palazzo. Ogni giorni i cani cambiano tipo di carne: un giorno toccava al manzo, il giorno dopo al pollo, quello dopo ancora all’agnello, poi coniglio e via di nuovo da capo col manzo.

Quando era il turno del manzo, ecco che veniva tagliato a cubetti fini (idem dicasi per il pollo). Il tutto veniva cotto e poi di nuovo tritato, per essere sicuri che non fossero presenti ossa con cui i cani potessero strozzarsi.

A dire il vero, la dieta dei Corgi appare decisamente più sostanziosa di quella della regina che di solito a pranzo mangia pesce alla griglia, spesso una sogliola di Dover, spinaci appassiti o zucchine. Durante il tè del pomeriggio si concede torte e focaccine (già, lo stesso tè rifiutato dallo chef Gino D’Acampo a causa dei panini al cetriolo), soprattutto pan di spagna al miele e panna, zenzero, alla frutta e torta di biscotti al cioccolato (fra l’altro una delle preferite di William e Kate).

Niente più Martini, invece, a fine giornata: a quello ha dovuto rinunciare.