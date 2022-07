Regno Unito: 1500 sterline all’asta per una bottiglia di Sherry davvero unica

Una rara bottiglia di Sherry appartenuta al Duca di Wellington è stata venduta in un'asta per 1500 sterline.

di Luca Venturino 26 Luglio 2022

Una bottiglia di Sherry che ha fatto la storia: passata per le mani del Duca di Wellington e imbottigliata ad Apsley House, Regno Unito, tra il 1850 e il 1870, è stata poi rinvenuta nella cantina dello stesso edificio e infine venduta all’asta negli ultimi giorni per un importo che ha addirittura quintuplicato la stima precedente alla vendita – 1527 sterline.

Ma facciamo un piccolo tuffo nel passato – vi porteremo un poco a spasso per la storia. Arthur Wellesley, conquistato il titolo di Duca di Wellington in seguito alle vittore militari conseguite nelle guerre peninsulari e napoleoniche, fu premiato dal Parlamento britannico con un premio di 700 mila sterline affinché costruisse un nuovo Waterloo Palace. Wellesley, tuttavia, prese una parte di quei soldi – 40 mila sterline circa – e le utilizzò per fare un’offerta anonima ad Apsley House. L’acquisto sarebbe infatti stato utile al fratello, proprietario del contratto d’affitto, che versava in complicate condizioni economiche. La bottiglia in questione venne già acquistata nel 1977 in occasione di una vendita di vini di Apsley House da parte di Christie’s e da allora riposò in una cantina dell’Hampshire.

“Questa meravigliosa bottiglia, che ha visto solo due attenti proprietari negli ultimi 170 anni, ha sorprendentemente raccolto un’offerta competitiva” ha commentato a tal proposito Mark Robertson, responsabile del reparto vini di Dreweatts. “Ci auguriamo che il nuovo proprietario si goda questo sherry unico e che mentre lo beve possa riflettere su tutti i grandi momenti storici trascorsi da quando fu imbottigliato per la prima volta per il Duca di Wellington ad Apsley House”. Una storia niente male: la nostra asta bizzarra preferita, tuttavia, rimane quella che vide una ciliegia venire venduta per circa 300 euro.