Regno Unito: 40 persone rimangono bloccate tutta la notte al pub per una nevicata (e non è la prima volta)

Ah, la magia del Natale. I pranzi e i cenoni con il parentame, la messa di mezzanotte con un tasso alcolico a doppia cifra, le tempeste di neve che rendono le strade impraticabili costringendo decine e decine di persone a passare la nottata in un pub… Una stagione assolutamente meravigliosa, non c’è ombra di dubbio. Come dite? A voi l’ultima cosa non è mai capitata. Beh, ci spiace molto. Di sicuro è un’avventura. Non siete convinti? Beh, basta chiedere alla quarantina di persone che, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, sono state costrette a rifugiarsi durante la notte presso il Bear Inn, a Burwash, Regno Unito, a causa di una nevicata. Dai, non fate i guastafeste: sicuramente sarà stato divertente. Più o meno.

Let it snow, let it snow, let it snow…

Le forti nevicate avevano reso le strade impraticabili, costringendo decine di persone ad abbandonare le proprie automobili e a cercare rifugio nei pub: il sopracitato Bear Inn, in particolare, ha spalancato le sue porte e, in una vera dimostrazione di generosità natalizia, ha fornito bevande calde, caminetti accesi e materassi per i bambini. Vero, certamente una tempesta di neve che ti costringe a mollare la macchina non suona troppo divertente, ma stando a quanto raccontato dai diretti interessati l’atmosfera all’interno del locale ha rapidamente fatto dimenticare a tutti i problemi logistici.

La dottoressa Alexandra Loske, che per l’appunto ha soggiornato al pub in questione, ha detto che molte persone si sono trovate costrette a dormire sul pavimento, ma che allo stesso tempo c’era una sola emozione tra i presenti: la felicità. Loske ha raccontato di aver abbandonato la sua automobile verso le cinque del pomeriggio di domenica in una situazione che ha descritto come “assolutamente spaventosa”.

“Quindici minuti di neve” ha raccontato in seguito alla BBC “è bastato quello per rimanere completamente bloccati”. Insieme ad altre cinque famiglie la dottoressa ha inizialmente trovato riparo in un pub, che tuttavia ha poi chiesto loro di andarsene. Male: certamente, durante la notte, i titolari saranno stati visitati dai fantasmi del Natale passato, presente e futuro.

Fortunatamente c’era la Bear Inn. “È stato assolutamente incredibile” ha continuato Loske. “Caminetti accesi, braccia aperte, cibo gratis, bevande calde gratis… abbiamo fatto tanti buoni amici e incontrato tante persone adorabili e gentili”. Una storia scalda cuore, insomma. Si potrebbe dire, per di più, che in quel d’Oltremanica la nottata al pub stia diventando una tradizione: vi raccontammo di un caso simile lo scorso anno, quando una ventina di persone passarono la notte in un locale a causa di una forte tempesta di neve.