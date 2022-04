Gordon Ramsay è stato invitato al matrimonio di Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria

Gordon Ramsay è stato ufficialmente invitato al matrimonio di Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria. Ma come ospite o come chef?

di Manuela 8 Aprile 2022

Ci siamo: Brooklyn Beckham, figlio maggiore di David e Victoria, sta finalmente per sposarsi. E al matrimonio è stato invitato anche Gordon Ramsay.

Solo che non è ben chiaro in che veste: ospite? Chef? Il dubbio è legittimo perché quando nel 2020 venne annunciato il matrimonio fra Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz, si era fatto un gran parlare sul fatto che David Beckham avesse chiesto a Gordon Ramsay, grande amico della famiglia, di occuparsi del menu.

Solo che poi era scoppiata la pandemia e il matrimonio era stato rinviato. Ma questo fine settimane si terranno finalmente le nozze e si è venuti a sapere che Gordon Ramsay con tutta la sua famiglia (comprensiva della moglie Tena e i cinque figli) è stato invitato alla cerimonia. Il che non è strano: la famiglia Ramsay e quella Beckham sono amici di vecchia data. Inoltre Jack Ramsay, il figlio maggiore dello chef, è uno dei migliori amici di Brooklyn, per cui si ipotizza che Jack possa avere anche un ruolo nel matrimonio.

Non è chiaro se Gordon Ramsay abbia progettato o meno il menu del matrimonio: questi dettagli devono essere ancora rivelati. Certo sarebbe strano vedere Ramsay invitato al matrimonio mentre si dà anche da fare in cucina. Ma sarebbe altrettanto strano che non ci avesse messo lo zampino: non so perché, ma ci immaginiamo Ramsay che assaggia i piatti, non sono di suo gradimento e va poi a discuterne con la sua consueta calma e grazia in cucina con lo chef di turno.

Fra gli altri ospiti, figurerebbero anche le altre Spice Girls (e anche qui non si sa se si esibiranno o meno), Eva Longoria e Rocco Ritchie. Non ci risulta, invece, al momento che fra gli invitati ci sia anche Massimo Bottura (anche se la lista completa degli invitati non è stata rivelata): che i Beckham temano un’altra foto imbarazzante come quella scattata mentre erano a cena nel suo ristorante?

Quello che ci auguriamo, però, è che a nessuno sia venuto in mente di affidare il menu all’aspirante chef Brooklyn: i suoi precedenti in cucina non sono certo stati incoraggianti. Non solo ha da poco condotto un cooking show senza saper cucinare, ma la sua pasta al pesto col limone aveva fatto inorridire una larga fetta di italiani.

Quindi Brooklyn limitati a sposarti: lascia la cucina allo chef prescelto o a Ramsay, va bene chiunque tu abbia scelto, ma, per cortesia e amore degli ospiti, non ti mettere ai fornelli.