Regno Unito: creato l’elenco dei pub storici apprezzati per i loro interni

di Manuela 17 Giugno 2022

Nel Regno Unito è stato stilato un elenco dei pub storici con gli interni più particolari o interessanti. E alcuni di questi pub sono anche in vendita. Fra di essi spicca il pub The Bridge Inn di Topsham, nel Devon.

Il The Bridge Inn è uno dei pub messi in vendita. Anche nel suo caso gli interni particolari lo hanno fatto entrare in questo elenco in quanto sono capaci di raccontare sia la storia dei pub nei secoli scorsi, sia il modo in cui riflettevano la società.

Il Bridge Inn è stato gestito dalla stessa famiglia sin dal 1897 e conserva molte delle sue caratteristiche originarie. Per esempio, ha un corridoio rivestito di pannelli, una rara vetrata storica, un camino in pietra e anche uno speciale portello attraverso il quale vengono prelevate le bevande. E adesso è in vendita insieme ad altri pub finiti nell’elenco proposto dal Campaign for Real Ale (CAMRA) Pub Heritage Group all’interno della collaborazione con Historic England.

Duncan Wilson, amministratore delegato di Historic England, ha spiegato che in un momento in cui molti pub storici inglesi hanno dovuto cambiare aspetto o stanno rischiando la chiusura, ecco che sono contenti di poter celebrare quei locali che sono riusciti a mantenere intatti i loro straordinari interni.

Della stessa idea anche Nigel Huddleston, ministro del Patrimonio che ha dichiarato come i loro pub storici siano delle istituzioni nazionali che sono da sempre stati al centro delle comunità locali, contribuendo a riunire le persone. Questo elenco riconosce e celebra l’importanza di questi pub.

Fra gli altri pub c’è anche l’Harrow Inn vicino a Petersfield con i suoi banconi di legno informali, il Kings Head con i ripiani di legno originali e il Prince Alfred a Maida Vale con i suoi interni più sontuosi. E che dire del Vitoria di Great Harwood nel Lancashire con la sua hall, il corridoio e la scala tutti con piastrelle in stile Art Nouveau a tutta altezza con motivi floreali?

Questo è l’elenco completo dei pub se volete farci un giro: