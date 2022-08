Regno Unito, dove sono finite le barrette Mars? I supermercati a corto di snack

di Luca Venturino 31 Agosto 2022

Dove sono finite le barrette Mars? Pare che da qualche tempo nei supermercati del Regno Unito trovare questi dolciumi sia diventata una vera e propria impresa, tanto che diversi punti vendita, quando interrogati sulla misteriosa carena, hanno addirittura dichiarato di non aspettarsi consegne per almeno altre due settimane. Un importante rivenditore, rimasto anonimo, ha fatto un poco di luce sulla questione, e ha confidato al The Guardian che dovrebbe trattarsi di un problema di produzione da parte della stessa Mars: l’azienda, tuttavia, ha risposto puntando il dito contro gli “alti livelli di domanda”, e ha rassicurato il pubblico britannico che “i nostri marchi tanto amati sono ancora disponibili”.

Gli investigatori del web ricorderanno che, circa un mese fa, vi raccontammo di come Hershey, colosso a stelle e strisce del cioccolato, avesse dichiarato che non sarebbe stato in grado di “soddisfare pienamente la domanda dei consumatori“: fare un semplice due più due ci potrebbe far pensare che le due faccende siano di fatto collegate tra loro, considerando – perché no – anche la mediazione del tasso di inflazione e degli aumenti dei costi di produzione senza precedenti che indubbiamente hanno complicato ancora di più il tutto. Stando alle stesse indagini condotte dal The Guardian, è però difficile stabilire se la mancanza di scorte in alcuni punti vendita sia collegata alla produzione delle barrette, a ritardi nelle consegne o a problemi specifici al rivenditore: quel che ci rimane, in questi casi, non è altro che la dichiarazione – aridissima – della società.