Regno Unito, è allarme macellai: inviate le carcasse in altri Paesi

Il Regno Unito, a corto di macellai per via della Brexit, invia le carcasse per la macellazioni in altre paesi.

di Marco Locatelli 5 Novembre 2021

Tra Brexit e pingdemic, cala la manodopera nel Regno Unito in tutti e settori e ora a mancare sono pure i macellai. Per questo motivo i produttori di carne del Regno Unito hanno iniziato ad inviare carcasse negli altri Paesi dell’Unione Europea per la macellazione.

La British Meat Processors Association (BMPA) ha fatto sapere che i produttori stanno inviando carne bovina nella Repubblica d’Irlanda a causa della carenza locale di macellai. Nel frattempo, i produttori di carne di maiale inizieranno a inviare maiali nei Paesi Bassi per la macellazione e l’imballaggio.

La carne esportata in questo modo non può essere etichettata come carne di maiale britannica per la vendita nel Regno Unito. Secondo la BMPA, il trasferimento costerà 1.500 sterline in più per ogni carico di carcasse via camion. Ciò include le spese di trasporto, nonché i requisiti doganali della Brexit, come un certificato sanitario per l’esportazione per ogni spedizione.

La carne esportata dal Regno Unito è attualmente sottoposta a controlli UE, tuttavia l’introduzione di controlli sulle importazioni post-Brexit su prodotti alimentari e animali nel Regno Unito è stata ritardata fino a luglio 2022.

La carenza di lavoratori qualificati, così come i problemi di esportazione, il Covid-19 e la riduzione della domanda dalla Cina, hanno lasciato il settore con un crescente arretrato di carne suina, di cui il Regno Unito è un importante esportatore.

I livelli di personale sono al momento il 15% in meno rispetto alle condizioni normali. Il mese scorso, il governo del Regno Unito ha accettato di rilasciare 800 visti temporanei per macellai qualificati provenienti dall’estero per lavorare in Gran Bretagna per sei mesi. Ma non arriveranno prima della fine di novembre.