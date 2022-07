Regno Unito: è allarme pesce ragno sulle spiagge, bagnanti allertati

di Manuela 28 Luglio 2022

Paese che vai, allarme che trovi. Se a Roma ci si preoccupa del ritorno dell’aggressiva Vespa orientalis, ecco che le spiagge del Regno Unito hanno un altro problema: il pesce ragno, con le sue punture assai dolorose e velenose, cosa che sta destando allarme fra i bagnanti.

Il pesce ragno è il pesce più tossico presente nei mari che circondano la Gran Bretagna. Nonostante un aspetto apparentemente innocuo e le sue ridotte dimensioni (è lungo circa 8 cm), questo pesce ha l’insana abitudine di nascondersi appena sotto la sabbia, lasciando sporgere le spine dorsali velenose che il malcapitato bagnante di turno può pestare.

Il problema è che il veleno presente sulle spine causa un dolore così forte da essere, come intensità, paragonabile a quello del parto. Per questo motivo gli esperti hanno consigliato ai bagnanti inglesi di investire non solo in creme di protezione antisolare, ma anche in scarpe da spiaggia, in modo da evitare di essere punti. Ma non solo: questi pesci sono una minaccia seria anche per i cani che, al contrario delle persone, non è che possono indossare sempre delle scarpette (anche se esistono, ma di solito i cani le tollerano per poco tempo).

Secondo le segnalazioni, diverse persone sono state già punte lungo la costa di Gwynned nel Galles. L’intensità del dolore è molto variabile: dipende dalle dimensioni del pesce, da come viene calpestato e anche da una certa sensibilità individuale a quel tipo di veleno.

Nonostante la puntura del pesce ragno sia molto dolorosa, però, difficilmente provoca gravi danni, a meno che la persona che viene punta non abbia altre patologie o non sviluppi una forte reazione allergica.

[Crediti Foto – Roberto Pillon, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons]