Regno Unito, il cioccolato ultracentenario è stato venduto per più di 400 sterline

di Luca Venturino 22 Settembre 2022

Non più di ventiquattr’ore fa vi abbiamo raccontato di come alcune innocue pulizie in soffitta in una casa nel paese di Immingham, nel Regno Unito, avessero portato alla scoperta di un “tesoro” dimenticato – una scatola di dolciumi al cioccolato vecchia di oltre un secolo. Secondo quanto ricostruito dagli esperti si tratta di un dono della Regina Vittoria per i soldati impegnati nel combattere la guerra boera, reso ancora più raro dal fatto che al suo interno mancava solamente un pezzetto di cioccolata. Messo all’asta, la scatola – che per di più si era mantenuta in condizioni praticamente (con le dovute proporzioni, chiaro) perfette – è stata venduta per ben quattrocento sterline.

Lo stesso Paul Cooper dei banditori di Eddisons, che è stato coinvolto anche per identificare l’artefatto, si è detto particolarmente sorpreso della cifra raggiunta, raccontando che un articolo simile fu venduto per appena 130 sterline nel non così lontano 2018. Lo stesso Cooper, tuttavia, ha riconosciuto che la scatola di Immingham era conservata in condizioni decisamente migliori. “La latta era anche molto brillante, molto più luminosa dell’ultima venduta ed era in condizioni insolitamente buone” ha commentato a tal proposito. Una volta aggiunta la commissione, i cioccolatini della regina (evidentemente non troppo apprezzati dal soldato che li ha ricevuti) hanno raggiunto il prezzo finale di 520 sterline.