Regno Unito, KFC festeggia i 70 di regno della Regina Elisabetta con un panino “incoronato”

KFC ha lanciato un nuovo panino in edizione limitata per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.

di Luca Venturino 23 Maggio 2022

La Regina Elisabetta II celebra 70 anni sul trono e i suoi sudditi potranno festeggiare con una nuova creazione di KFC, il Coronation Chicken Tower Burger. Si tratta di un panino al sesamo con pollo, formaggio, lattuga e una coroncina in maionese cremosa; disponibile esclusivamente in soli undici punti vendita distribuiti in tutto il Regno Unito. Importante sottolineare che i locali in questione non sono certo stati scelti a caso: si tratta piuttosto di luoghi che fanno un chiaro riferimento alla monarchia, come Kingston o Weoley Castle.

I clienti più fortunati – o forse sarebbe meglio dire i sudditi più fedeli – si potranno anche aggiudicare un Coronation Chicken Tower Burger gratuito che verrà consegnato direttamente a casa loro adagiato su di un cuscino di velluto rosso. Che grazia! Per tutti gli altri, il panino sarà disponibile alla modica cifra di 5,49 sterline (o 6,99 se ordinato tramite Deliveroo) dal 30 di maggio fino al 5 di giugno o, in alternativa, fino a esaurimento scorte. Noi, nel frattempo, ci chiediamo se qualche vassallo sarà abbastanza coraggioso da ordinarne una manciata e tentare un record di velocità per mostrare il proprio valore e la propria dedizione alla Corona – un po’ come, in toni meno solenni, ha fatto Leah Shutkever con il più tradizionale pollo fritto.