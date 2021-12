Regno Unito: la Regina Elisabetta cancella il pranzo di Natale a causa di Omicron

di Valentina Dirindin 19 Dicembre 2021

Anche i Royals piangono, quando si tratta di Feste e Coronavirus. Perfino sua maestà la Regina Elisabetta, infatti, ha dovuto cancellare il suo pranzo di Natale a causa del dilagare della variante Omicron nel Regno Unito.

Un pranzo tradizionale per la Royal Family, che quest’anno The Queen sembrava non aver alcuna intenzione di rimandare: a Windsor per il pranzo di Natale erano invitati una cinquantina tra familiari e amici strettissimi della Regina. E invece, niente da fare: Omicron fa troppa paura all’Inghilterra, e il rischio di dare il cattivo esempio a un Paese a cui si chiedono e si chiederanno ancora sacrifici era dietro l’angolo.

“Il pranzo pre-natalizio non ci sarà. La decisione è precauzionale in quanto si ritiene che possa mettere a rischio i programmi di troppe persone”, ha fatto sapere ufficialmente un incaricato dello staff della Regina Elisabetta IIall’agenzia stampa Reuters. Dunque, per Her Majesty, rimangono delle vacanze natalizie piuttosto in solitaria, come già erano state quelle dell’anno scorso: un soggiorno nella sua residenza del Nortfolk, Sandringham, probabilmente con al seguito soltanto i parenti più stretti. D’altronde, a conti fatti, anche la Royal Family è una famiglia come tutte le altre: almeno davanti a una pandemia.