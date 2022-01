Regno Unito: la Regina Elisabetta lancia sul mercato i condimenti Royal Estate

di Manuela 27 Gennaio 2022

Dopo la birra e dopo il gin, la Regina Elisabetta è pronta a lanciare sul mercato del Regno Unito un nuovo prodotto alimentare: tutti pronti per i condimenti Royal Estate?

Difficile che un condimento possa farci provare l’ebbrezza di essere dei Reali per un giorno, però vale sempre la pena provare un condimento nuovo. Secondo quanto riferito da The Sun, i condimento Royal Estate della Regina Elisabetta verranno proposti in due varietà:

Tomato sauce (salsa di pomodoro), termine assai vago che inglesi utilizzano per indicare il ketchup

Brown sauce (salsa marrone), simile alla A1 sauce, ma con una consistenza simile al ketchup

Entrambe le salse saranno prodotte a Sandringham, dove si produce uno dei due gin della Queen (l’altro viene è quello di Buckingham Palace). La salsa di pomodoro viene consigliata per la colazione o anche in qualsiasi altro momento della giornata. Fra gli ingredienti figurano datteri, succo di mela e spezie. La salsa marrone, invece, viene pubblicizzata come ricca di aceto e spezie.

Essendo salse reali, anche il prezzo sarà all’altezza di sua Altezza (ok, questa era pessima): le bottiglie, da 295 grammi, costeranno 6.99 sterline, più di 8 euro. Per fare i paragoni, considerate che una delle brown sauce più note in UK è la Heinz’s HP: una bottiglia di salsa Heinz’s da 450 grammi costa 2,46 euro.

Con classico sfoggio di humor britannico, un cittadino inglese avrebbe dichiarato al The Sun che se deve pagare 6,99 sterline per una bottiglia, vuole che ci sia almeno del vino dentro. Ma si sa, se reali si vuole apparire, il portafogli bisogna aprire.