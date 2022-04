Regno Unito: la Regina Elisabetta mangia le chips “impilate come nel Jenga”

Secondo l'ex chef di corte, la Regina Elisabetta mangiava le sue chips tagliate in rettangoli regolari e impilate come nel Jenga.

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

Avete presente il Jenga? È un gioco in cui si costruisce una torre di parallelepipedi e ci si sfida a sfilarli senza farla crollare. Ecco, ora immaginatevi una torre di chips inglesi impilate come tessere del Jenga, e la Regina Elisabetta che con grande attenzione ne sfila una dopo l’altra per mangiarle. No, non abbiamo descritto uno di quei sogni che si fanno con la febbre alta, ma ciò che realmente accadeva – e magari tuttora accade – in quel di Buckingham Palace.

La soffiata è arrivata da Darren McGrady, che ha lavorato come chef della monarca per ben 11 anni tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Il cuoco sostiene infatti che la Regina pretendeva che le sue chips fossero tagliate in rettangoli regolari e poi impilate l’una sopra l’altra a formare una vera e propria torre, servendo infine il tutto con della salsa al dragoncello e un fiore decorativo. Badate bene, lo stesso McGrady spiega che questa preparazione più raffinata era un’esclusiva della Regina e di qualsiasi suo ospite, mentre il resto del personale reale si doveva accontentare di una porzione di fish and chips più tradizionale. Che dire: se il menu natalizio a corte è noioso, bisogna ammettere che la merenda è l’esatto opposto!