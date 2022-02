Regno Unito, l’inflazione supera il 5%: “Il peggio deve ancora arrivare”

di Luca Venturino 7 Febbraio 2022

L’inflazione non dilaga solamente in Italia, dove i prodotti alimentari aumentano in doppia cifra, ma supera la Manica e approda anche nel Regno Unito: secondo le previsioni di John Allan, amministratore delegato della catena di supermercati Tesco, il tasso potrebbe raggiungere il 5%, e “il peggio deve ancora arrivare”.

A rigor del vero l’inflazione complessiva nell’UK è attualmente al 5,4% (il livello più alto degli ultimi 30 anni) e si prevede che supererà il 6% in primavera. Ciò a cui si riferisce Allan sono i prezzi dei beni alimentari disponibili nei suoi supermercati: “Sebbene l’inflazione dei prezzi alimentari a Tesco nell’ultimo trimestre sia stata solo dell’1%” ha infatti spiegato ” siamo colpiti dall’aumento dei prezzi dell’energia, e i nostri fornitori sono colpiti dall’aumento dei prezzi dell’energia”. L’aumento fino al 5%, insomma, pare inevitabile, considerando anche un report del British Retail Consortium ha affermato che l’inflazione alimentare è aumentata al 2,7% nel mese di gennaio. “”Penso che la combinazione dell’aumento dei prezzi dell’energia” ha concluso John Allan “l’impatto dell’aumento dell’assicurazione nazionale sui redditi delle persone e, in misura molto minore, l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, metterà tutti in grossa difficoltà”.