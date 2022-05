Regno Unito: migliorano le vendite al dettaglio di alcol e tabacco, ma l’inflazione continua a salire

di Luca Venturino 20 Maggio 2022

“Il peggio deve ancora arrivare” aveva commentato qualche mese John Allan, amministratore delegato della catena di supermercati Tesco, riferendosi al tasso d’inflazione del Regno Unito. Difficile dire se il signor Allan si aspettava lo scoppio di un conflitto armato che avrebbe sconvolto il mercato internazionale, ma ciò che è certo è che, nel suo pessimismo, non si è sbagliato di molto. Nelle terre della Regina, infatti, le vendite al dettaglio nei primi mesi del 2022 hanno fatto registrare un calo del 4,9% su base annua, il più pesante da gennaio 2021. Aprile, tuttavia, ha segnato un’inaspettata ripresa dei consumi trascinati in particolare dalle vendite di alcol e tabacco – il che ci fa pensare che in realtà molti hanno semplicemente cercato un qualcosa in cui annegare il pessimismo per il futuro.

Si è trattato di un colpo di coda che di fatto ha sorpreso perfino gli economisti intervistati dai colleghi di Reuters, che si aspettavano – nelle migliori delle situazioni – un ulteriore calo mensile dello 0,2% (dopo un calo dell’1,2% nel mese di marzo). Chiaro, non basta una goccia per far piovere, e di fatto la situazione rimane ancora piuttosto negativa; basti pensare che l’indicatore di fiducia dei consumatori più longevo della Gran Bretagna, il sondaggio GfK, è sceso al livello più basso dall’inizio delle registrazioni, nel 1974, e la Banca d’Inghilterra stima che l’inflazione potrebbe superare il 10% entro la fine dell’anno. Aiuto.

“Finora, i segnali contrastanti provenienti dai dati sono coerenti con la nostra previsione che l’economia del Regno Unito rimarrà stagnante nel corso del secondo trimestre”, hanno affermato a tal proposito gli economisti della Berenberg Bank.