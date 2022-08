Regno Unito, oltre il 70% dei pub teme di non sopravvivere all’inverno: le bollette sono troppo alte

di Luca Venturino 24 Agosto 2022

Cieli grigi e cupi sulle Terra della Regina: nella giornata di martedì 23 agosto i produttori di birra indipendenti hanno scritto una lettera al Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Nadhim Zahawi, chiedendo un intervento immediato delle autorità governative nell’ambito del caro bollette. La fiammata dei costi dell’energia, infatti, è giunta in un momento in cui il tasso di inflazione ha raggiunto i massimi storici, i cittadini riducono i propri consumi nel tentativo di sbarcare il lunario e i raccolti di luppolo si sono rivelati particolarmente scarsi – una situazione così disperata che più del 70% dei pub sul territorio nazionale temono di non essere in grado di sopravvivere all’inverno.

“Siamo entrati in uno dei tempi più difficili di sempre per il settore della birra”, ha affermato la Society of Independent Brewers, in una lettera firmata anche dal presidente della Campaign for Real Ale (Camra). “I piccoli produttori stanno segnalando che le loro bollette energetiche stanno raddoppiando o triplicando, mettendo a rischio la loro futura capacità produttiva”. Bollette che, come accennato, stanno facendo crollare anche le speranze dei proprietari dei pub, tanto che alcuni fornitori si rifiutano di offrire nuovi contratti al settore poiché pensano che i proprietari dei locali potrebbero non essere in grado di pagarli. Secondo un sondaggio per la pubblicazione specializzata Morning Advertiser, infatti, oltre il 35% degli operatori ha affermato di aver visto raddoppiare i costi delle utenze, mentre il 30% ha affermato che i costi erano addirittura triplicati. In questo contesto, l’unica speranza è quella di un’intervento delle autorità governative, che potrebbero – secondo i suggerimenti della stessa Society of Independent Brewers – ridurre l’IVA e le aliquote aziendali, imporre massimali sui prezzi dell’energia per le piccole imprese e introdurre sovvenzioni nell’ambito delle tecnologie rinnovabili.

““I pub e i loro clienti vogliono vedere un’azione urgente da parte del governo” ha commentato a tal proposito Nik Antona, presidente di Camra. “Con le aziende che hanno fatto tutto il possibile per superare la pandemia sarebbe una farsa se la maggior parte dei nostri birrifici locali, piccoli e indipendenti fosse costretto a chiudere definitivamente ora a causa della crisi con il costo dell’energia e delle materie prime”.