Regno Unito: popolare ristorante stellato chiude per sempre, “costi insostenibili”

di Luca Venturino 2 Settembre 2022

Il Thomas Carr 1873, popolare ristorante stellato del Regno Unito, ha annunciato la propria chiusura permanente. Il motivo, che probabilmente avrete già intuito, è l’aumento sproporzionati dei costi di gestione, del caro bollette e, più in generale, del costo della vita. Il mese scorso il ristorante fu messo in vendita dai suoi stessi proprietari per circa mezzo milione di sterline: ora, appena trenta giorni più tardi, il locale ha annunciato che tirerà giù per l’ultima volta la serranda alla fine di ottobre – segno che, con ogni probabilità, i nuovi proprietari intendono riconvertire lo spazio.

L’annuncio della chiusura è arrivato dallo stesso team del locale: “Dall’estate 2019, è giusto dire che abbiamo sperimentato i momenti migliori e anche i peggiori” si può leggere. “Siamo stati assolutamente felici di ottenere una nuova stella Michelin per il 1873 nel gennaio 2021, ma è stato un momento agrodolce perché sapevamo che allo stesso tempo il nostro meraviglioso capo chef Chris stava combattendo il cancro. Solo poche settimane dopo è tristemente scomparso e questo ha lasciato un enorme buco nei nostri cuori e ci manca ancora ogni singolo giorno. Ma con il protetto di Chris, Callum, che si è fatto avanti per guidare la cucina con Thomas, è stata dedicata un’enorme quantità di lavoro alla riapertura del ristorante dopo il lockdown a maggio 2021 e abbiamo chiuso l’anno con il botto”.

“Da allora, nonostante la facilità delle restrizioni, il settore dell’ospitalità ha dovuto affrontare enormi difficoltà” continua l’annuncio. “Non sarà una sorpresa per nessuno apprendere che il costo di gestione di un ristorante sia salito alle stelle. Il prezzo delle utenze è alle stelle e il costo della produzione aumenta su base settimanale e, sebbene potremmo aumentare nuovamente il prezzo del nostro menu, sappiamo che così facendo diventeremmo inaccessibili per un gran numero dei nostri clienti. Dopo aver esaminato tutte le opzioni e le possibilità, siamo purtroppo giunti alla conclusione che alla fine di ottobre Thomas Carr 1873 dovrà chiudere”. Il comunicato conclude spiegando che le prenotazioni successive al mese di ottobre saranno rimborsate, e ringraziando ovviamente i clienti e i dipendenti: “Siamo stati così fortunati ad aver avuto con noi uno staff così appassionato, talentuoso e laborioso in questo viaggio e non saremmo arrivati ​​​​così lontano senza di loro. Non sappiamo cosa verrà dopo, a parte avere la possibilità di riflettere e prendersi del tempo tanto necessario in famiglia, ma forse un meritato riposo porterà a scoprire nuove opportunità una volta che l’attuale follia si sarà calmata”.