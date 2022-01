Regno Unito, preparato l’hamburger vegano più grande al mondo: pesa 160 kg

di Luca Venturino 26 Gennaio 2022

162,4 chilogrammi, a essere precisi: questo il peso da record dell’hamburger vegano più grande al mondo, preparato dal produttore di carne del Regno Unito Finnebrogue Artisan. D’altronde, già lo sapevamo che oltremanica il cibo vegano andava forte: basti pensare alla sfida di Veganuary, mai popolare come quest’anno.

Finnebrogue Artisan ha utilizzato la sua ricetta Naked Evolution Burger per realizzare il record, e l’opera finale equivale a circa 1274 panini. E ovviamente un hamburger di queste dimensioni necessita dei giusti condimenti: 10 kg di pomodori, 4,5 di lattuga, 7 di formaggio, 2 di cipolle e infine 5 chili di sottaceti, pancetta vegana e salsa. Il pane è stato fornito da una panetteria locale, e ci sono volute ben 9 ore per cucinare l’hamburger.

“Ci era stato fissato un peso target di un centinaio di chili, ma sapevamo fin dall’inizio che avremmo voluto superarlo” ha commentato Sean Kearney, responsabile del processo di innovazione di Finnebrogue Artisan. “Abbiamo progettato e costruito tutto, inclusa un’altalena per aiutare a girare il patty durante la cottura. Questa è stata forse la parte più impegnativa del record perché non volevamo romperlo”. E visto che, per le stesse regole del Guinness dei Primati, il cibo non può essere sprecato, l’enorme hamburger è stato donato a un ente di beneficenza locale che lo ha distribuito ai senzatetto.