Regno Unito, Primark annuncia una linea di abbigliamento con una catena di panetterie

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Greggs, catena di panetterie britannica specializzata nella produzione di involtini di salsiccia e panini, ha recentemente annunciato il lancio di una linea di abbigliamento a tema in collaborazione con Primark. La partnership porterà alla luce una collezione di 11 pezzi, disponibili nel Regno Unito a partire dal 19 febbraio.

“Insieme siamo inarrestabili” si legge nel video d’annuncio pubblicato da Greggs su Instagram (slogan insolitamente minaccioso per una linea di moda, dobbiamo ammetterlo): la collezione verrà presentata in anteprima a Soho, nel cuore di Londra, tra il 17 e il 18 febbraio. Noi, nel frattempo, ci chiediamo se le maglie e felpe in stile “involtino di salsiccia” si abbineranno bene alle scarpe sandwich.