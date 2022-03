Regno Unito: residenti raccolgono 400mila sterline per riaprire un pub storico

di Manuela 16 Marzo 2022

Spostiamoci nel Regno Unito, più precisamente dirigiamoci verso il Lake District e facciamo tappa nella piccola cittadina di Bampton: ecco, qui gli abitanti hanno raccolto 400mila sterline per poter riaprire lo storico pub locale Mardale Inn.

In realtà la colletta è ancora aperta: il gruppo Bampton Valley Community Pub ha ideato un programma di investimenti per permettere alle persone di poter acquistare azioni in vista della riapertura del locale. Solamente nel corso della prima settimana l’iniziativa è riuscita a raccimolare ben 180mila sterline.

Secondo i sostenitori di questo progetto, il pub è un’attrazione irrinunciabile sia per la gente del posto che per i turisti che vanno a visitare i vicini laghi di Ullswater e Haweswater.

Il Mardale Inn, noto anche con i nomi di St. Patrick’s Well e Bampton Jerry, è stato aperto per più di 150 anni prima di chiudere i battenti nel 2018. Però i residenti non hanno mai accettato questa chiusura ed ecco che si sono attivati per poter comprare il pub e riaprirlo.

Tuttavia servono dei fondi: sono necessari alcuni lavori di ristrutturazione, servirebbe un parcheggio e un barista.

Al momento pare che 525 persone abbiano acquistato azioni del locale, ma molte altre sono in lista d’attesa. Il gruppo di investitori è formato sia da residenti locali che da persone provenienti da tutto il mondo che hanno sentito parlare di questa iniziativa o che, comunque, avevano un legame col villaggio.

Secondo Rich Shave, segretario del gruppo di riacquisto del pub, ha spiegato che il villaggio si trova comodamente lungo la strada che porta ai laghi, motivo per cui il pub è perfetto come punto di ritrovo e ristoro sia per i residenti che per i turisti.

Ma perché il pub è stato chiuso? Shave ha rivelato che in realtà il locale, economicamente parlando, andava abbastanza bene. Solo che i proprietari hanno deciso che i loro obiettivi commerciali erano altrove.

Peter Noble, contadino della zona i cui nonni hanno gestito il pub fra il 1952 e il 1977, ha ricordato che il locale in questione era il “fulcro della comunità”. Inoltre la cittadina ha già perso la scuola elementare e sta lottando per far rimanere aperto il negozio locale, quindi sarebbe un peccato perdere definitivamente anche il pub.

Auguriamo un grosso in bocca al lupo mannaro ai residenti per la riuscita del loro progetto, ricordando loro che in UK c’è già un altro precedente andato a buon fine: la comunità locale, infatti, è riuscita ad acquistare e riaprire il pub più irraggiungibile del mondo secondo il Guinness dei Primati, l’Olrd Forge della penisola di Knoydart, in Scozia.