Regno Unito: ritirata la pubblicità dell’hamburgeria che usava la foto di Madelein McCann per la festa della mamma

di Luca Venturino 20 Aprile 2022

La Otley Burger Company, hamburgeria con sede nella città di Leeds, nel Regno Unito, ha recentemente scatenato alcune polemiche per aver lanciato una campagna pubblicitaria per la festa della mamma che impiegava alcune foto di Madeleine McCann, scomparsa all’età di quattro anni nella primavera del 2007 durante una vacanza con la sua famiglia. La pubblicità in questione, infatti, mostrava una foto della bimba e di sua madre, Kate McCann, con la didascalia “Con hamburger così buoni lascerai i tuoi figli a casa. Dopotutto, cosa potrebbe succedere?”.

Le immagini, diffuse sui social media dell’hamburgeria, sono state segnalate alla Advertising Standards Authority (ASA) per ben tre volte e, dopo le analisi del caso, l’organismo di regolamentazione ha dichiarato di considerare il contenuto pubblicitario così preoccupante da chiedere a Twitter, Instagram e Facebook di rimuovere i post e sospendere l’account in attesa delle indagini. Così, nel giro di poche ore, le immagini sono state bandite e cancellate dai social media in questione, con tanto di ulteriori restrizioni imposte agli account dell’attività di Leeds.

Attività che, dal canto suo, si è limitata a tentare di calmare le acqua rassicurando che le immagini in questione non sarebbero più riapparse. L’ASA, invece, ha definito il riferimento al caso di Madeleine McCann “angosciante” e “del tutto ingiustificato”, sottolineando come l’averlo deliberatamente scelto in occasione della festa della mamma avrebbe ulteriormente aggravato il dolore di chi ha sperimentato sulla propria pelle la scomparsa di un bambino. Che dire? Sembra che le pubblicità di cattivo gusto siano diventate una moda, dopo quella di Burger King in Spagna.