Regno Unito: sembra doloso l’incendio che ha distrutto il ristorante stellato

di Valentina Dirindin 27 Novembre 2021

Sembra essere doloso l’incendio che ha completamente distrutto il ristorante stellato The Star Inn di Harome, nel Regno Unito. L’elegante locale vicino a Helmsey, nel North Yorkshire, era ospitato da un’edificio storico del XIV secolo, il cui tetto di paglia pare sia andato a fuoco innescando il rogo che ha devastato tutto quanto, senza per fortuna fare vittime o feriti.

Ora la polizia indaga per incendio doloso, visto che il servizio antincendio e di soccorso del North Yorkshire ha affermato di ritenere che l’incendio sia stato appiccato deliberatamente. La polizia del North Yorkshire ha affermato che “un certo numero di gruppi di persone si trovavano nell’area intorno al momento dell’incendio”, e ha invitato coloro che hanno informazioni a contattare le autorità, anche in modo anonimo.

Lo chef Andrew Pern ha detto che il ristorante è andato distrutto, e che ci vorrà almeno un anno per rimetterlo in piedi. “Vedere la tua carriera andare in fumo non è la sensazione migliore al mondo, ma siamo forti e ci riprenderemo”, ha commentato con le autorità locali. L’incendio del The Star Inn è stato così importante che ci sono voluti 45 vigili del fuoco per domarlo completamente.

“La comunità locale è stata fantastica e non potrò mai ringraziare abbastanza lo staff per quello che hanno fatto quando si è capito che stava andando tutto a fuoco”, ha detto lo chef.