Regno Unito, smalto al profumo di formaggio: l’ultima trovata per i golosi alla moda

di Luca Venturino 20 Giugno 2022

Avete mai desiderato profumare come formaggio? No? Nemmeno noi, a dirla tutta – diciamo che tradizionalmente “formaggio” non è la prima risposta che ci viene in mente quando pensiamo a cose carine e profumate. Nails Inc., un brand di smalto per unghie con base nel Regno Unito, la pensa però diversamente, e insieme a Velveeta – brand di formaggio a pasta fusa di casa Kraft – ha lanciato un set in edizione limitata (grazie a Dio) di smalti con un inconfondibile profumino caseario. Chissà se i problemi allo stomaco sono in omaggio?

Gli smalti sono ben due – uno rosso brillante battezzato Finger Food e uno giallo crema chiamato La Dolce Velveeta – e, stando a quanto riportato dal brand britannico, il profumo in questione comincia a manifestarsi solamente dopo che lo smalto è asciutto. I clienti potranno inoltre portare a casa un set di adesivi per unghie a tema Velveeta, come i termini “creamy” e “drip”, che di fatto si rifanno alla consistenza ricca e cremosa del formaggio in questione.

Al di là delle scelte stilistiche – e ci chiediamo se l’abbinamento con le scarpe sandwich sia d’uopo – dobbiamo però ammettere che apprezziamo la campagna di comunicazione, incentrata sull’idea di avere il coraggio per mostrare al mondo che si sta vivendo una “vita piena di piacere”. “Queste tonalità altamente pigmentate offrono una copertura completa, e sono progettate per essere indossate da coloro che sono abbastanza sicuri di sé da mostrare al mondo che stanno vivendo una vita grande, audace e sfrenata”. In altre parole: per indossare dello smalto che sa di formaggio ci va coraggio.